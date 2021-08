En foodprocessor, også kalt en matmølle, har gjerne flere funksjoner enn en blender, takket være en rekke tilbehør. I tillegg til å mikse kan en foodprocessor som regel også male, skive og elte deig, noe som gjør den til et effektivt kjøkkenredskap for ulike formål.

En foodprocessor er større og tar derfor mer plass enn en blender, noe som gjør at blenderen føles enklere og mer praktisk å ta frem og bruke. Før du kjøper et kjøkkenapparat, er det derfor smart å finne ut hva du har behov for, slik at du er sikker på at du kjøper riktig maskin til dine formål.