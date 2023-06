All-in-One 8500-serien ble designet med dobbel oppvarmingsteknologi. Det innebærer at den har to varmeelementer i basen og én i strykehodet. Det kraftige varmeelementet i basen genererer kraftig damp. Det andre varmeelementet i strykeholdet varmer opp igjen dampen for å sikre at dampen holder seg kraftig hele tiden. På denne måten genereres det kontinuerlig kraftig damp ved hjelp av dobbel oppvarmingsteknologi.



OptimalTEMP-teknologi garanterer at det ikke oppstår brannskader på strykbart stoff, slik at du kan stryke alt fra jeans til silke helt uten bekymringer. Det sikrer en optimal temperatur på strykesålen, som bidrar til å fjerne skrukker på alle strykbare stoffer, uten risiko for å skade eller brenne dem.