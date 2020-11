Å lage mat skal være lystbetont og det å spise en nytelse

For oss hos Philips er det viktig at våre kjøkkenprodukter inspirerer til å lage mat hjemme. En av fordelene med å koke alt fra grunnen selv, er at da vet du at det du putter i deg er sunn og god mat uten unødige tilsetningsstoffer. Vi mener det skal være enkelt å lage næringsrik mat og at man aldri skal måtte gå på kompromiss med smaken!