Trykk på ...-ikonet nederst til høyre på startskjermen i Sonicare-appen

Trykk på Innstillinger -delen

-delen Trykk på Apple Health-innstillinger -delen

-delen Følg instruksjonene for å koble til Apple Health på denne siden

Last ned Sonicare-appen fra Apple App Store, og start Sonicare-appen.Fullfør trinnene for å bruke Sonicare-appen og koble til tannbørsten.En Sonicare-tilkoblet tannbørste og kontinuerlig bruk av Sonicare iOS-appen kreves for å synkronisere til Apple Health-appen kontinuerlig.