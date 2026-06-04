Ja, fra og med versjon 10.5.0 synkroniserer Sonicare-appen med Apple Health-appen.
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Publisert på 04 June 2026
Hvordan konfigurerer jeg Apple Health-appen til å synkronisere med Sonicare-appen?
Trinn én:
Last ned Sonicare-appen fra Apple App Store, og start Sonicare-appen.
Trinn to:
Fullfør trinnene for å bruke Sonicare-appen og koble til tannbørsten.
Trinn tre:
Last ned Sonicare-appen fra Apple App Store, og start Sonicare-appen.
Trinn to:
Fullfør trinnene for å bruke Sonicare-appen og koble til tannbørsten.
Trinn tre:
- Trykk på ...-ikonet nederst til høyre på startskjermen i Sonicare-appen
- Trykk på Innstillinger-delen
- Trykk på Apple Health-innstillinger-delen
- Følg instruksjonene for å koble til Apple Health på denne siden