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    Philips' støtte

    Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?

    Publisert på 04 June 2026
    Ja, fra og med versjon 10.5.0 synkroniserer Sonicare-appen med Apple Health-appen. 
     

    Hvordan konfigurerer jeg Apple Health-appen til å synkronisere med Sonicare-appen? 

    Trinn én: 
    Last ned Sonicare-appen fra Apple App Store, og start Sonicare-appen.

    Trinn to: 
    Fullfør trinnene for å bruke Sonicare-appen og koble til tannbørsten.

    Trinn tre: 
    • Trykk på ...-ikonet nederst til høyre på startskjermen i Sonicare-appen
    • Trykk på Innstillinger-delen 
    • Trykk på Apple Health-innstillinger-delen
    • Følg instruksjonene for å koble til Apple Health på denne siden
    Merk: En Sonicare-tilkoblet tannbørste og kontinuerlig bruk av Sonicare iOS-appen kreves for å synkronisere til Apple Health-appen kontinuerlig. 

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9944/03 , HX9954/53 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

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