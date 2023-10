Eco Conscious Edition

Med et fossilbasert materiale menes et materiale som produseres av petrokjemiske produkter. Dette råvaren var i utgangspunktet et biobasert materiale, men over flere hundre millioner år ble det omdannet via fossiler til råolje, altså en ressurs som vi kan gå tomme for fordi bare finnes et visst volum tilgjengelig på jorden. Dette er altså ikke bærekraftig og egner seg ikke for en sirkulær økonomi ettersom det tar mange millioner år å produsere. Det slipper også ut karbondioksid i luften mot slutten av livssyklusen og bidrar dermed negativt til den globale oppvarmingen.