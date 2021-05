Sonicare-tannbørsten har Adaptive Intensity, en funksjon som er utformet for å beskytte tannkjøttet mot for mye trykk.



Hvis du pusser for hardt i en lengre periode, vil tannbørsten automatisk justere intensitetsinnstillingen.



Når Adaptive Intensity begynner å virke, vil du legge merke til en kort pause i tilbakemeldingslyset og føle justeringen av vibrasjonsintensiteten. De normale innstillingene gjenopprettes neste gang du pusser tennene.



Merk: Tannbørsten leveres med denne funksjonen allerede aktivert. Hvis du vil deaktivere den, kan du se Hvordan slår jeg av og på Adaptive Intensity-funksjonen? i delen for vanlige spørsmål.