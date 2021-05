Sonicare-tannbørsten måler pussebevegelsene, slik at den vet om du begynner å skrubbe, noe som kan være skadelig for tennene og tannkjøttet. Hvis du skrubber regelmessig mens du pusser, anbefaler appen at du aktiverer funksjonen.



Når funksjonen er aktivert, lyser tilbakemeldingslyset nederst på håndtaket gult mens tannbørsten vibrerer annerledes. Lyset og vibrasjonene går tilbake til normalt når du slutter å skrubbe.



Merk: Denne funksjonen er ikke aktivert automatisk på tannbørsten. Hvis du vil aktivere den, kan du se Hvordan slår jeg av og på Scrubbing Feedback-funksjonen? i delen for vanlige spørsmål.