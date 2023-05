Kontroller hvor roboten din rengjør





I løpet av den første runden vil roboten opprette et nøyaktig kart over planløsningen. Nå kan du fortelle roboten hvilke rom du vil ha rengjort og i hvilken rekkefølge. Du kan lagre opptil fem kart. Hvis det er områder eller ting du ønsker å unngå – som dyrebare gjenstander eller et teppe i et rom du ønsker å moppe – kan du også fortelle den hvor den ikke skal gå, eller ikke moppe.