Hvis du bruker riktig vanntype, kan du forlenge levetiden til steamere. Her er noen tips og triks:

Dampere fra Philips er designet for bruk med vann fra springen. Men hvis du bor i et område med hardt vann, kan det raskt dannes kalk. I så fall kan du prøve å bruke destillert eller demineralisert vann (50% demineralisert vann blandet med vann fra springen kan også brukes).

Ikke bruk parfymert vann, tørketrommelvann, eddik, stivelse, avkalkingsmiddel, jern, vann som er avkalket eller andre kjemikalier. De er ikke bare utrygge, men kan også forårsake vannsøl, brune flekker eller skader på dampmaskinen eller strykejernet.



For å parfyme klærne dine kan du i stedet prøve: Bruk parfymerte mykemidler i tøyet.

Bruk essensielle oljer (aromaer) under vask.

Spray plagget med parfymert vann etter stryking eller damping.