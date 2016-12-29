ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte
  • Oppbevar brystmelk på en trygg måte

Utgått

Philips AventOppbevaringskopp for brystmelk

SCF619/05

4.1
| (138) Anmeldelser
Oppbevar brystmelk på en trygg måte
Med vår nye oppbevaringskopp kan du pumpe og oppbevare brystmelken din, og mate babyen på en enkel måte. Steriliser og bruk oppbevaringskoppen på nytt med Philips Avent-brystpumpe eller -smokker – ett system, mange muligheter.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Manuell brystpumpe

Manuell brystpumpe

SCF430/20

Med lekkasjesikkert lokk

Oppbevar brystmelk på en trygg måte

  • 180 ml / 6 oz

  • 5 stk.

For sikker oppbevaring og transport

For sikker oppbevaring og transport

Philips Avent-oppbevaringskopper har et lokk som skaper en sikker forsegling for sikker oppbevaring og transport.

For enkel oversikt over datoer og innhold

For enkel oversikt over datoer og innhold

For enkel oversikt over datoer og innhold.

For enkel oversikt over datoer og innhold

For enkel oppbevaring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

138

Anmeldelser

29/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Little gems!

These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great storage

Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!

Denne omtalen gjelder SCF639/05 Food storage cup

Denne omtalen gjelder SCF639/05 Food storage cup

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Love the storage cups!

We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 