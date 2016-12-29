Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SCF619/05
180 ml / 6 oz
5 stk.
Philips Avent-oppbevaringskopper har et lokk som skaper en sikker forsegling for sikker oppbevaring og transport.
For enkel oversikt over datoer og innhold.
For enkel oppbevaring.
4.1
av 5
138
Anmeldelser
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Little gems!
These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Great storage
Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!
Denne omtalen gjelder SCF639/05 Food storage cup
Denne omtalen gjelder SCF639/05 Food storage cup
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Love the storage cups!
We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.