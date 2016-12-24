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Utgått

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

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Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.

Inkluderer vår Natural-flaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak

Inkluderer vår Natural-flaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

24/12/2016

France

France

Petit et pratique

Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

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