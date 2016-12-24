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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/11 Tire-lait manuel Natural