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Utgått
Enkel pumping, oppbevaring og mating
Grunnleggende sett
Den nyskapende silikonflensen, som er inspirert av babyens unike sugemønster, stimulerer brystvorten til å hjelpe deg med å starte melkestrømmen raskt. Dette gir behagelig og effektiv utdriving.
Én størrelse som passer alle. Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser* (opptil 30 mm).
Brystpumpen er liten og lett, noe som betyr at den egner seg for oppbevaring og transportert, slik at du kan pumpe på en enkel og diskré måte når du farten.
4.6
av 5
365
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Moonknight
19/12/2021
Norge
Del av opprykk
Genial mobil håndpumpe
Vi hadde allerede fra før en elektronisk pumpe, den fungerer helt greit, men er mer kronglete både for å ta med seg på tur/reise, men også å sette opp å bruke. Derav så var det interessant for oss å teste ut denne. Legg merke til at vi har testet denne igjennom Philips sitt test program, men at det ikke er noen føringer på vår anmeldelse, og det vi skriver er vår ærlige mening på godt og vondt. Pakke: Det geniale med dette produktet er at istedenfor å spare på delene, og at dette på kjøpes separat, får man med alle de tingene som er nødvendig for å pumpe, rikelig og fint. Og dette utstyret er selvfølgelig kompatibelt med AVENT serien, så her er det bare å glede seg. Designet på utstyret er både fint, samt praktisk, med fine løsninger. Fargevalget er typisk Philips og AVENT, og passer helt fint. Jeg vet ikke om dette finnes i flere farger, men vil anta at iallfall flaskene gjør det. Et annet merke har en litt annen anti-kolikk flaske med skru-del også nederst, men vi er usikre på hvordan dette slå ut. I bruk: Selve pumpen passer veldig fint, og er lett og ta fra hverandre og sette sammen igjen ved sterilisering. Pumpen har god passform og dette overrasket oss mest, da det er vanskelig å forstå hvordan man oppnår en «universiell» passform. Pumpen er lett å pumpe og drar bra, og helt på par med elektriske pumper. Selve pumpearmen er for liten, og derav kan det være litt slitsomt å pumpe med armen over tid. Mobiliteten er kjempefin, og med sin lille veske, er denne perfekt for å ta med seg på tur, og her har man virkelig friheten til å pumpe akkurat hvor som helst, om man vil. Mobiliteten er også bra i samme hus, da man kan lett skifte rom og etasje og bare pumpe litt. Vi liker også godt at pumpen er et lukket system og det derav ikke blir melke-lekasje om noe tilfeldigvis hender, feks om man mister pumpen, noe som skjer med vår andre pumpe. Oppsummering: Det er klart at vi hadde høye forventninger til pumpen, spesielt siden vi hadde en elektrisk en fra før. Og derav var det også ganske store krav som skulle innfris. Likevel, kan vi trygt si at denne pumpen levere, og har gått over til å være vår favorittpumpe. Det eneste vi vil anbefale Philips om å endre er at Pumpearmen burde være dobbelt så lang.
Fordeler
Kommer i et reisesett, passer bra uten om og menn, kompatibelt med AVENT serien, lett å pumpe.
Ulemper
Pumpearmen er for kort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Mille.96
15/12/2021
Norge
Del av opprykk
Behagelig og lett
Jeg har prøvd ut Philips AVENT manuell brystpumpe, og må si jeg ble overasket over hvor behagelig og bra den var. Den har en myk brystpute som er skånsom mot brystet. Det kjennes ut som om babyen dier når jeg bruker brystpumpa. Den er lett å montere, flaskene er god str. på, alt fra små til store flasker. God oppbevarings løsning når man ikke trenger morsmelken med en gang. Sølesikre koppe med skrulokk. Flaskene er lett å rengjøre, og genialt med en stor mappe som man kan putte brystpumpe, flasker og det man trenger av utstyr på farten oppi sånn at det holder seg rent. Alt i alt, definitivd den beste brystpumpa jeg har prøvd,da denne pumpa er godt laget for en behagelig opplevelse av å pumpe brystene.
Fordeler
Myk og behagelig brystpute, lett og enkel å montere. Perfekt brystpumpe pakke for nybakte mødre.
Ulemper
Burde vært med en ekstradel av ventil/kneledd i pakkningen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Elwing
08/12/2021
Norge
Del av opprykk
Myk, behagelig og lett å bruke!
Myk og behagelig pumpe! Lett å bruke, og man kan bestemme tempoet selv siden den er manuell. Enkel å vaske, om man har en flaskebørste. Lett å sette sammen, man må bare passe på at delene sitter på plass. Håndtaket kjennes godt å holde i og Den drypper ikke etter bruk. Veldig greit å ha en omformer slik at man kan pumpe rett i frysebegerne. Ikke glem den fantastiske vesken som følger med, hvor hele pumpen får plass i!
Fordeler
Myk, behagelig og lett å bruke.
Ulemper
For å få rengjørt den skikkelig, må en flaskebørste til
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF430/16 Manuell brystpumpe
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Based on: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011