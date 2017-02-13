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  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
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  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
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  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*

Utgått

Philips AventManuell brystpumpe med flaske

SCF330/20

4.4
| (161) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

2 Priser

Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*
Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Avent manuell brystpumpe består av få deler og er enkel å sette sammen, bruke og rengjøre. Siden den er lett og kompakt, kan du også enkelt pumpe melk når du er på farten.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Manuell brystpumpe med massasjepute

Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med seg*

  • Enkel å ha med seg

  • Brystpumpe med myk massasjepute

  • Med flaske og flaskesmokk

  • Reiselokk og forseglingsplate

Avslappende stilling takket være spesielt design

Avslappende stilling takket være spesielt design

Brystpumpen har et unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Myk massasjepute stimulerer melkestrømmen forsiktig

Myk massasjepute stimulerer melkestrømmen forsiktig

Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

Kompakt og lett design

Kompakt og lett design

Brystpumpen er liten og lett, som betyr at den er enkel å oppbevare og transportere og gjør det mer diskré å pumpe på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

161

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2

13/02/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Veldig bra kvalitet på dette produktet her, annekser alle som sliter med ammingen og vil gi barnet morsmelk :)

Anbefaler dette produktet til alle som sliter med ammingen!

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell brystpumpe med flaske

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell brystpumpe med flaske

25/10/2017

Sverige

Sverige

Lätt o smidigt

Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

22/10/2017

Sverige

Sverige

En toppen pump

Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Komfort som er klinisk bevist: Tester som ble utført på 110 mødre, viste at Philips Avent ble foretrukket fremfor en ledende konkurrent.

  2. Mer komfort: 73 % av 73 britiske ammende mødre er enige i at denne brystpumpen er mer behagelig enn pumpen de bruker nå (mest populære merker på markedet).

  3. Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/avent

  4. Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011