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Utgått
Enkel å ha med seg
Brystpumpe med myk massasjepute
Med flaske og flaskesmokk
Reiselokk og forseglingsplate
Brystpumpen har et unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.
Brystpumpen er liten og lett, som betyr at den er enkel å oppbevare og transportere og gjør det mer diskré å pumpe på farten.
Priser
4.4
av 5
161
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Kærri20
13/02/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Veldig bra kvalitet på dette produktet her, annekser alle som sliter med ammingen og vil gi barnet morsmelk :)
Anbefaler dette produktet til alle som sliter med ammingen!
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell brystpumpe med flaske
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell brystpumpe med flaske
Therese85
25/10/2017
Sverige
Lätt o smidigt
Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Vabeer
22/10/2017
Sverige
En toppen pump
Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Denne omtalen gjelder SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Komfort som er klinisk bevist: Tester som ble utført på 110 mødre, viste at Philips Avent ble foretrukket fremfor en ledende konkurrent.
Mer komfort: 73 % av 73 britiske ammende mødre er enige i at denne brystpumpen er mer behagelig enn pumpen de bruker nå (mest populære merker på markedet).
Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/avent
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011