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30 dagers angrerett
Utgått
Enkel å ha med seg
Brystpumpe med myk massasjepute
Med tre oppbevaringskopper
Ekstra myk for nyfødte
Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.
Bruk de samme koppene når du pumper, oppbevarer og gir brystmelk til babyen. Perfekt for oppbevaring i kjøleskapet eller fryseren
4.7
av 5
32
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Freyadc
13/09/2018
België
Top product!
Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
JesusJ
06/10/2017
España
Buen producto
Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011