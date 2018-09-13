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  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med på farten*
  • Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med på farten*

Utgått

Philips AventManuell brystpumpe med tre kopper

SCF330/13

4.7
| (32) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med på farten*
Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Avent manuell brystpumpe består av få deler og er enkel å sette sammen, bruke og rengjøre. Siden den er lett og kompakt, kan du også enkelt pumpe melk når du er på farten.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Manuell brystpumpe med massasjepute

Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med på farten*

  • Enkel å ha med seg

  • Brystpumpe med myk massasjepute

  • Med tre oppbevaringskopper

  • Ekstra myk for nyfødte

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.

Inneholder tre allsidige oppbevaringskopper for brystmelk

Inneholder tre allsidige oppbevaringskopper for brystmelk

Bruk de samme koppene når du pumper, oppbevarer og gir brystmelk til babyen. Perfekt for oppbevaring i kjøleskapet eller fryseren

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

32

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

13/09/2018

België

België

Top product!

Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

09/03/2018

España

España

Me encanta

Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

06/10/2017

España

España

Buen producto

Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011