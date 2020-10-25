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  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser

Utgått

Philips AventSoothie Shapes-smokk

SCF194/03

4.1
| (21) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
Med Philips Avent Soothie Shapes-smokken kan du knytte bånd til babyen, siden den unike designen i ett stykke passer til fingeren din. Soothie Shapes, som er laget av medisinsk silikon, er enkel å rengjøre.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksibelt, medisinsk silikon

Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser

  • Silikondesign i ett stykke

  • 3–18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Gis bort på sykehus i USA

Gis bort på sykehus i USA

Soothie-smokker brukes av medisinsk personell til å roe ned nyfødte og gis bort på sykehus i USA.*

Unik design fremmer tilknyttingen

Unik design fremmer tilknyttingen

Soothie Shapes-smokker er litt annerledes enn de andre smokkene våre. Den unike formen gjør at du kan plassere fingeren i smokken, slik at du kan knytte bånd med babyen ved å hjelpe den med å suge.

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

21

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Soothie

Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

19/03/2021

Österreich

Österreich

Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt

Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt

Fordeler

Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht

Ulemper

Finde ich keinen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Denne Soothie-smokken har den samme formen og er laget av samme materiale som den amerikanske modellen, men den har forskjellig skjoldplate.

  2. Verdens fremste smokkemerke

  3. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  4. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn