Med SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt brygge kaffe til enhver anledning. Velg mellom en kopp, et krus eller en kanne å dele. Med et enkelt knappetrykk kan du brygge en kopp (120 ml) eller krus (200 ml) med et luksuriøst kremlager på under ett minutt. Velg mellom forskjellige typer puter for enhver smak. Hvis du vil lage mer kaffe samtidig, kan du brygge en kanne for opptil 7 personer med din favorittkaffe.