PHILIPS' MERKNAD OM INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedene våre, bruker vi informasjonskapsler og andre lignende teknologier (f.eks. krypterte identifikatorer, lokalt delte objekter, flash-informasjonskapsler, HTML5 lokal lagring, HTTP-etags, piksel-gifs, beacons, skript, plugins eller API-er) i nettleseren eller enheten din som hjelper oss med å muliggjøre teknisk og funksjonell administrasjon av nettstedene våre (inkludert å sikre informasjonssikkerhet), for å forbedre utformingen og ytelsen til nettstedene våre, for bedre å forstå den besøkendes oppførsel på sidene våre og for målrettede annonseringsformål. Disse informasjonskapslene og andre lignende teknologier kan samle inn data og dele data som din IP-adresse, operativsystem, nettlesertype og enhetstype (f.eks. PC, smarttelefon) med tredjeparter.



Noen informasjonskapsler er alltid på når du besøker nettstedene våre, og du kan ikke slå dem av. Vi kaller disse " Essensielle informasjonskapsler ". Uten disse informasjonskapslene kan ikke tjenestene du ber om fungere etter hensikten. Vi bruker disse informasjonskapslene for å lette tilgangen til nettstedet vårt eller for å sikre sikkerheten til nettstedene våre, slik at vi kan rute informasjon over nettverket og oppdage overføringsfeil eller tap av data. Alternativt kan disse informasjonskapslene også være avgjørende for å legge til rette for en spesifikk tjeneste du ber om på nettstedet vårt (f.eks. "legg i handlekurv"-knapper for å holde styr på handlekurven din). Det juridiske grunnlaget vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er oppfyllelse av kontrakt, spesielt for å levere en tjeneste som brukeren uttrykkelig ber om.

Vi bruker ytelsesinformasjonskapsler for å samle samlet statistisk informasjon om hvordan nettstedet vårt fungerer og for å analysere og forbedre ytelsen deretter. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket til bruken på forhånd. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å få en generell oversikt over hvordan besøkende bruker nettstedene våre (dvs. hvilke nettsider du besøker oftest, antall besøkende på de ulike delene av et nettsted). Vi kan også bruke disse informasjonskapslene til å registrere økten og aktiviteten din på nettstedet vårt for å forstå og forbedre brukernes opplevelse på nettstedene våre. Det juridiske grunnlaget vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er ditt samtykke.

Vi bruker også preferanseinformasjonskapsler for å støtte nettstedsfunksjoner som er fordelaktige for brukeren, for eksempel å huske brukerpreferanser ved påfølgende besøk eller aktivere forbedret funksjonalitet som nettchattjenester, kommentar- og vurderingssystemer og undersøkelser. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket til bruken på forhånd. Det juridiske grunnlaget vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er ditt samtykke.

Til slutt bruker vi målrettet annonsering og informasjonskapsler for sosiale medier for å spore surfeatferden din på nettstedet vårt og vise deg personlig tilpassede annonser som er relevante for deg og dine interesser. Dette inkluderer også informasjonskapsler for sosiale medier, piksler og tagger som gjør det mulig å målrette annonser til deg på disse plattformene og spore engasjementet og ytelsen til annonsene våre. Hvis du gir oss din e-postadresse eller telefonnummer (f.eks. mens du kjøper et produkt eller fyller ut et skjema på nettstedet vårt), kan vi overføre dette i kryptert form til vår annonseringsplattform for å muliggjøre mer nøyaktig konverteringssporing. Disse informasjonskapslene vil påvirke innholdet og meldingene du ser på andre nettsteder du besøker. Du kan slå disse på eller av når som helst. Vi bruker dem bare hvis du har samtykket til bruken på forhånd. Hvis du for eksempel leser en artikkel om et Philips-produkt, kan vi vise deg annonser om dette produktet på nettstedet vårt eller tredjeparts nettsted. Det juridiske grunnlaget vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger i denne sammenhengen er ditt samtykke.Videre, hvis du ga oss ditt samtykke til å motta salgsfremmende kommunikasjon, vil vi bruke informasjonen som samles inn fra disse informasjonskapslene til å sende deg kommunikasjon skreddersydd til dine preferanser.

For mer informasjon om de spesifikke informasjonskapslene vi bruker på dette nettstedet, vennligst les informasjonskapselerklæringen.

Du kan når som helst justere innstillingene dine for informasjonskapsler fra vår samtykkeadministrator for informasjonskapsler. I tillegg til å justere innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du når som helst administrere innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Vær oppmerksom på at nettleserinnstillingene dine kanskje ikke tilbyr deg den samme brukervennligheten som innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet vårt. Hvis du bare deaktiverer alle informasjonskapsler i nettleserinnstillingene, kan du oppleve at visse deler eller funksjoner på nettstedet vårt ikke vil fungere fordi nettleseren din vil hindre oss i å sette disse essensielle informasjonskapslene.

Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler eller administrerer innstillingene for informasjonskapsler for følgende nettlesere nedenfor:

Google Chrome: Slett, tillat og administrer informasjonskapsler i Chrome - Datamaskin - Google Chrome Hjelp

Firefox: Forbedret sporingsbeskyttelse i Firefox for datamaskin | Firefox Hjelp (mozilla.org)

Microsoft: Behandle informasjonskapsler i Microsoft Edge: Vise, tillate, blokkere, slette og bruke - Støtte for Microsoft

Safari: Administrer informasjonskapsler og nettstedsdata - Safari Hjelp (apple.com)