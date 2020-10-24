ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Philips Sonicare For Kids Oppladbar sonisk tannbørste

Utgått

Støtte

Philips Sonicare For KidsOppladbar sonisk tannbørste

HX6381/02

Philips Sonicare For Kids Oppladbar sonisk tannbørste

Utgått

Gå til butikk

Registrer produktet

Få din utvidede garanti

Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti&#160;(vilkår kan gjelde).

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

ECO-pass - English (US)

  • PDF fil, 219.1 kB
  • 24 October 2020

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 5.4 MB
  • 13 October 2025

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking