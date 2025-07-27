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Dobbeltpakning
Kompakt størrelse
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Barnevennlig rengjøring
Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode fra Philips har en kurvet profil som passer til barnets tenner (3 år og oppover) og myk bust for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi på baksiden av børstehodet, noe som gir tryggere og mer behagelig rengjøring. Også tilgjengelig i en større, standard størrelse for barn over 7 år.
Vår soniske kraft gir deg muligheten til å utnytte den begrensede tiden barna bruker på å pusse tennene, og innføre sunne vaner og god pusseteknikk.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
4.6
av 5
150
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Riktigt nöjd
27/07/2025
Sverige
Del av opprykk
Bra produkt
Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.
Fordeler
Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Pappan
23/07/2025
Sverige
Del av opprykk
Bra borsthuvud till min 8åring
Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.
Fordeler
Blir rent
Ulemper
Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Tittut
22/07/2025
Sverige
Del av opprykk
Tandborsten
Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste