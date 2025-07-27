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Philips Sonicare For KidsKompakte soniske tannbørstehoder

HX6032/33

4.6
| (150) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Overlegen rengjøring i løpet av sekunder.*
Tannbørstehodet Sonicare For Kids er perfekt for en liten munn med tenner som fortsatt utvikles. Det fungerer med For Kids-tannbørsten og gir en trygg og behagelig opplevelse som barna synes er morsom, og som lett blir til en vane.
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Rengjør og beskytter tenner i utvikling, fra 3 år og oppover

Overlegen rengjøring i løpet av sekunder.*

  • Dobbeltpakning

  • Kompakt størrelse

  • Klikkes på plass

  • Barnevennlig rengjøring

3 år og oppover

3 år og oppover

Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode fra Philips har en kurvet profil som passer til barnets tenner (3 år og oppover) og myk bust for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi på baksiden av børstehodet, noe som gir tryggere og mer behagelig rengjøring. Også tilgjengelig i en større, standard størrelse for barn over 7 år.

Overlegen rengjøring som utnytter hvert sekund

Overlegen rengjøring som utnytter hvert sekund

Vår soniske kraft gir deg muligheten til å utnytte den begrensede tiden barna bruker på å pusse tennene, og innføre sunne vaner og god pusseteknikk.

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

150

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

2

27/07/2025

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.

Fordeler

Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

23/07/2025

Sverige

Sverige

Bra borsthuvud till min 8åring

Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.

Fordeler

Blir rent

Ulemper

Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Tandborsten

Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste