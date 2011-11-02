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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Dobbeltpakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
Barnevennlig rengjøring
Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode fra Philips har en kurvet profil som passer til barnets tenner (7 år og oppover) og myk bust for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi på baksiden av børstehodet, noe som gir tryggere og mer behagelig rengjøring. Også tilgjengelig i en mindre, kompakt størrelse for barn fra 4 år og oppover.
Det er klinisk bevist at Sonicare For Kids-børstehodet fra Philips fjerner mer plakk sammenlignet med en manuell tannbørste. Hjelp barna med å unngå hull i tennene, og gjør tannlegebesøkene mer behagelige. Vi garanterer bedre resultater, hvis ikke får du pengene tilbake.
Vår soniske kraft gir deg muligheten til å utnytte den begrensede tiden barna bruker på å pusse tennene, og innføre sunne vaner og god pusseteknikk.
4.8
av 5
26
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Del av opprykk
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Fordeler
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Ulemper
keine
Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Del av opprykk
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Fordeler
Weiche Börsten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste