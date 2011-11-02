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Philips Sonicare For KidsStandard soniske tannbørstehoder

HX6042/33

4.8
| (26) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Overlegen rengjøring i løpet av sekunder.*
Tannbørstehodet Sonicare For Kids er perfekt for en liten munn med tenner som fortsatt utvikles. Det fungerer med For Kids-tannbørsten og gir en trygg og behagelig opplevelse som barna synes er morsom, og som lett blir til en vane.
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Rengjør og beskytter tenner i utvikling, fra 7 år og oppover

Overlegen rengjøring i løpet av sekunder.*

  • Dobbeltpakning

  • Standard størrelse

  • Klikkes på plass

  • Barnevennlig rengjøring

7 år og oppover

7 år og oppover

Et standard Sonicare For Kids-tannbørstehode fra Philips har en kurvet profil som passer til barnets tenner (7 år og oppover) og myk bust for skånsom rengjøring. Det er dessuten gummi på baksiden av børstehodet, noe som gir tryggere og mer behagelig rengjøring. Også tilgjengelig i en mindre, kompakt størrelse for barn fra 4 år og oppover.

Opptil 75 % mer effektiv enn en manuell tannbørste

Opptil 75 % mer effektiv enn en manuell tannbørste

Det er klinisk bevist at Sonicare For Kids-børstehodet fra Philips fjerner mer plakk sammenlignet med en manuell tannbørste. Hjelp barna med å unngå hull i tennene, og gjør tannlegebesøkene mer behagelige. Vi garanterer bedre resultater, hvis ikke får du pengene tilbake.

Overlegen rengjøring som utnytter hvert sekund

Overlegen rengjøring som utnytter hvert sekund

Vår soniske kraft gir deg muligheten til å utnytte den begrensede tiden barna bruker på å pusse tennene, og innføre sunne vaner og god pusseteknikk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

26

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

2
1

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Fordeler

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Ulemper

keine

Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

19/09/2022

Deutschland

Deutschland

Super annehmen und leicht im Mund

Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super

Fordeler

Weiche Börsten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste