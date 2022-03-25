Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Black Friday
Spar opptil 50 % på åre beste tilbud!
07
d
Dager
21
t
Timer
45
m
Minutter
46
s
Sekunder
Lading for Sonicare-tannbørster
Ladebasen er kompatibel med de fleste elektriske Philips Sonicare-tannbørster og AirFloss-enheter.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX3410AG
HX3411/01
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX960U
HX9641/01
HX684B
HX6850/57
Hvit
Europeiske land
Lengde på ledning: 95 cm
2-pinners
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.