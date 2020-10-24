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Philips Sonicare For Kids Sonic elektrisk tannbørste
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HX6311/02
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Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Hva indikerer batteristatuslampene på Sonicare-tannbørsten?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser
Philips SonicareReiseetui i plast
Philips SonicareLadebase
For KidsKompakte soniske tannbørstehoder
For KidsStandard soniske tannbørstehoder
Børstehodet er vanskelig å feste eller fjerne.
Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
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