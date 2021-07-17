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Utgått
Kanne
10 kopper
matgrafikk
Bruk hold varm-funksjonen til å holde risen varm i en lengre periode. Når kokeprosessen er ferdig, slår riskokeren seg automatisk over i hold varm-modus.
Riskoking og nyttig hold varm-funksjon
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HD4702/80 Riskokare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HD4702/80 Riskokare