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  • Mer liv i hver bolle
  • Mer liv i hver bolle
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  • Mer liv i hver bolle

Utgått

Riskoker

HD4702/80

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Mer liv i hver bolle
Ernæring er det viktigste elementet for å holde seg frisk. Philips' automatiske riskokingsprogrammer bevarer friskheten og næringsstoffene i hver bolle med ris.
Se alle fordeler

Smart og automatisk riskoking

Mer liv i hver bolle

  • Kanne

  • 10 kopper

  • matgrafikk

Avtakbar nettledning for anvendelig oppbevaring

Automatisk hold varm-funksjon holder risen frisk i 12 timer.

Automatisk hold varm-funksjon holder risen frisk i 12 timer.

Bruk hold varm-funksjonen til å holde risen varm i en lengre periode. Når kokeprosessen er ferdig, slår riskokeren seg automatisk over i hold varm-modus.

Automatisk riskoking

Riskoking og nyttig hold varm-funksjon

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

17/07/2021

Sverige

Sverige

Använder den nåstan 10år

Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HD4702/80 Riskokare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HD4702/80 Riskokare

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