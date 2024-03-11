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HD4702/80

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Håndbøker og dokumentasjon

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF fil, 4 MB
  • 11 March 2024

Ernæring er det viktigste elementet for å holde seg frisk. Philips' automatiske riskokingsprogrammer bevarer friskheten og næringsstoffene i hver bolle med ris.

  • PDF fil
  • 4 May 2024

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