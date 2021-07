For maskintype: HD8743 til og med HD8747 og RI8743 til og med RI8747, pluss et serienummer lavere enn TW901241438213 eller høyere enn TW901434485351.

Avkalkingsprosessen:

1) Sørg for at maskinen er slått PÅ, og at funksjonshjulet er satt i den midtre BØNNE-stillingen.

2) Tøm vannbeholderen, og hell alt Philips/Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll den opp med rent vann til MAX-nivået, og sett den tilbake på plass.

3) Plasser en stor beholder under varmtvanns-/damptuten.

4) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

5) La avkalkingsmidlet virke i 10 minutter.

6) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen, og dispenser ca. 2–3 kopper vann (ca. 150 ml). Stopp dispenseringen ved å vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

7) La avkalkingsmidlet virke i 3 minutter.

8) Gjenta trinn 6 og 7 til det ikke er noe avkalkingsmiddel igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

Første skyllesyklus

9) Når TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig, vrir du funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen. Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-merket med friskt vann.

10) Tøm beholderen brukt til å samle opp væsken som ble dispensert fra maskinen, og plasser den under varmtvanns-/damptuten.

11) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. Maskinens skyllesyklus starter. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

12) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

Andre skyllesyklus

13) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp væsken dispensert av maskinen, og plasser den under damptuten.

14) Plasser en kopp under tappetuten, og lag én kaffe. Trykk på og slipp ESPRESSO-knappen. Maskinen begynner å trakte kaffe. Vent til traktingen er fullført, og fjern koppen.

15) Plasser beholderen under varmtvanns-/damptuten.

16) Vri funksjonshjulet til VARMT VANN-stillingen. La vannet renne til det ikke er noe igjen i vannbeholderen og TOMT FOR VANN-lampen lyser kontinuerlig.

17) Vri funksjonshjulet tilbake til BØNNE-stillingen.

18) Skyll dryppebrettet og sett det tilbake på plass. Sett tilbake melkeskummeren/cappuccinoenheten og INTENZA+-vannfilteret (hvis aktuelt).

19) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket. Sett den tilbake i maskinen.