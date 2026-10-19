Philips-espressomaskinen sløser kaffepulver uten å brygge kaffe

Traktingen blir avbrutt hvis det ikke er nok kaffebønner, før du brygger kaffen. Deretter kastes kaffepulveret ned i beholderen for kaffegrut.

Sørg for at du har nok kaffebønner og vann før du brygger for å løse dette problemet.



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