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Philips' støtte

Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.

I klimaer og omgivelser med høy luftfuktighet er dette helt normalt. Hvis det ikke er tilfelle, kan du prøve følgende.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS530/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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