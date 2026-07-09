Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.

Bruk bare stylingprodukter i håret som er egnet for høye temperaturer. Produkter som hårspray, mousse og gel er ikke laget for varmestyling og kan forårsake røyk. Bruk isteden varmebeskyttende spray eller serum.

Les merkingen på stylingproduktene for å være sikker på at de er egnet for bruk ved høye temperaturer.