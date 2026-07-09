Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
I klimaer og omgivelser med høy luftfuktighet er dette helt normalt. Hvis det ikke er tilfelle, kan du prøve følgende.
Bruk alltid styleren ved en temperatur som er egnet for hårtypen din.
Se avsnittet Bruk av apparatet i brukerveiledningen.
Bruk bare stylingprodukter i håret som er egnet for høye temperaturer. Produkter som hårspray, mousse og gel er ikke laget for varmestyling og kan forårsake røyk. Bruk isteden varmebeskyttende spray eller serum.
Les merkingen på stylingproduktene for å være sikker på at de er egnet for bruk ved høye temperaturer.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:BHS732/00 , BHS752/00 , BHS530/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›