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Philips Avent-oppbevaringskopper har et lokk som skaper en sikker forsegling for sikker oppbevaring og transport.
For enkel oversikt over datoer og innhold.
For et velorganisert kjøle- og fryseskap.
4.3
av 5
169
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Joshuah
08/09/2022
Sverige
Del av opprykk
Förvaringsmuggar med bästa kvalitet
Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!
Fordeler
Lätt att använda
Ulemper
Liten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Derrick22
23/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Produkten är utmärkt!
Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.
Fordeler
lätt att förvara, rengöra och använda
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
SLZ97
09/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Passar bra för allt!
Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!
Fordeler
Lätt och bra lock
Ulemper
De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.