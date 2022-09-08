ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
  • Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten

Utgått

Philips AventOppbevaringskopp for mat

SCF721/20

4.3
| (169) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten
Philips Avent-koppene for oppbevaring av mat er allsidige, enkle å bruke og utformet for å kunne vokse i takt med babyen din. Koppene passer perfekt til oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Manuell brystpumpe

Manuell brystpumpe

SCF430/20

Med lekkasjesikkert lokk

Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten

  • Sett

For sikker oppbevaring og transport

For sikker oppbevaring og transport

Philips Avent-oppbevaringskopper har et lokk som skaper en sikker forsegling for sikker oppbevaring og transport.

For enkel oversikt over datoer og innhold

For enkel oversikt over datoer og innhold

For enkel oversikt over datoer og innhold.

Et velorganisert kjøle- og fryseskap

Et velorganisert kjøle- og fryseskap

For et velorganisert kjøle- og fryseskap.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

169

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

08/09/2022

Sverige

Sverige

Förvaringsmuggar med bästa kvalitet

Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!

Fordeler

Lätt att använda

Ulemper

Liten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

23/08/2022

Sverige

Sverige

Produkten är utmärkt!

Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.

Fordeler

lätt att förvara, rengöra och använda

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

09/08/2022

Sverige

Sverige

Passar bra för allt!

Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!

Fordeler

Lätt och bra lock

Ulemper

De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 