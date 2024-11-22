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Utgått

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.1

| (17) Anmeldelser

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Fire ekstra store luftehull

Fire ekstra store luftehull

ultra air er utformet for maksimal luftstrøm, slik at babyens sensitive hud får puste.

Huden forblir tørrere under smokkebruk

Huden forblir tørrere under smokkebruk

Babyens hud forblir tørrere under smokkebruk, takket være denne smokkens pustende design som skaper maksimal luftgjennomstrømning.

Avrundede kanter for komfortabel smokkebruk

Avrundede kanter for komfortabel smokkebruk

ultra air-skjoldet er lett og har avrundede kanter som gjør det hele mer komfortabelt for babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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3.1

av 5

17

Anmeldelser

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

28/12/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.

Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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