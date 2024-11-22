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Utgått
SCF244/00
ultra air er utformet for maksimal luftstrøm, slik at babyens sensitive hud får puste.
Babyens hud forblir tørrere under smokkebruk, takket være denne smokkens pustende design som skaper maksimal luftgjennomstrømning.
ultra air-skjoldet er lett og har avrundede kanter som gjør det hele mer komfortabelt for babyen.
3.1
av 5
17
Anmeldelser
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Super
Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Zähnchen_22
14/07/2022
Deutschland
Tolles Gerät- einwandfrei
Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Mutschibur
28/12/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.
Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA