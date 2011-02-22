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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Små (15 mm)
2 deler
Philips Avent-brystskjold er utformet for bare å brukes når du har såre eller sprukne brystvorter og bør brukes etter anvisning fra helsepersonell.
Barnet ditt kan enkelt få tak gjennom skjoldet og opprette en forsegling.
Philips Avent-brystskjoldene er laget av lukt- og smaksfri, svært fin silikon.
4.7
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF156/01 Nipple Protector
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF156/01 Nipple Protector
Gabyarg
16/09/2016
España
Bekreftet kjøper
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF156/01 Protector de pezones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF156/01 Protector de pezones
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Denne delen inneholder forbrukermeninger om produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.