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Utgått

Philips AventBrystskjold

SCF156/00

4.7
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Hjelper deg med å amme lengre
Philips Avent-brystskjold SCF156/00, som er laget av svært fin, myk, lukt- og smaksfri silikon, beskytter mot såre eller sprukne brystvorter under amming.
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Brystpleie, beskytter såre brystvorter

Hjelper deg med å amme lengre

  • Små (15 mm)

  • 2 deler

Beskytter såre brystvorter under amming

Philips Avent-brystskjold er utformet for bare å brukes når du har såre eller sprukne brystvorter og bør brukes etter anvisning fra helsepersonell.

Enkelt for babyen å få tak

Barnet ditt kan enkelt få tak gjennom skjoldet og opprette en forsegling.

Laget av lukt- og smaksfri, svært fin silikon

Philips Avent-brystskjoldene er laget av lukt- og smaksfri, svært fin silikon.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF156/01 Nipple Protector

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF156/01 Nipple Protector

16/09/2016

España

España

Bekreftet kjøper

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF156/01 Protector de pezones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF156/01 Protector de pezones

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Denne delen inneholder forbrukermeninger om produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.