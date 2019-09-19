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Utgått

Philips AventAmmeinnlegg

SCF155

2.3
| (30) Anmeldelser
Trygt og behagelig
De vaskbare Philips Avent-ammeinnleggene SCF155/06 har en børstet bomullskant som er myk og skånsom, og som har et absorberende lag som trekker til seg fuktighet fra huden bak en lekkasjesikker kant.
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

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SCF293/02

Ekstra myke og absorberende ammeinnlegg

Trygt og behagelig

  • Kan vaskes

Ekstra myke og absorberende

Absorberende innlegg trekker til seg fuktighet fra huden og fanger den bak en lekkasjesikker kant.

Sklisikker med klebende teip

Sklisikker på grunn av klebende teip som holder ammeinnlegget på plass.

Utviklet i samarbeid med ammeekspert

Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.3

av 5

30

Anmeldelser

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Discos de amamentação

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Discos de amamentação

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Liivinsuojat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Liivinsuojat

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Stilleinlagen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF155 Stilleinlagen

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 