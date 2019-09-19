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30 dagers angrerett
Utgått
SCF155
Kan vaskes
Absorberende innlegg trekker til seg fuktighet fra huden og fanger den bak en lekkasjesikker kant.
Sklisikker på grunn av klebende teip som holder ammeinnlegget på plass.
Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.
2.3
av 5
30
Anmeldelser
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Discos de amamentação
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Discos de amamentação
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Liivinsuojat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Liivinsuojat
Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Stilleinlagen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF155 Stilleinlagen
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