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Utgått
MCM760/12
Digital musikk med CD-ripping
Ripp og nyt favoritt-CDene til en MP3-spiller på det elegante MCM760 mikro-Hi-Fi-anlegget med fantastisk lyd. Enkel, ettrykksopptak – uten PC! Og du kan nyte favorittmusikken på din bærbare MP3-spiller.
MP3-/WMA-CD-avspilling
USB Direct
Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskanthøyttaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.
Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.
3.8
av 5
8
Anmeldelser
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Fordeler
Taille , son , esthétique
Ulemper
Un twetter à ruban HS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 Microchaîne hi-fi
Bruksdato 2023-05-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM760 Microchaîne hi-fi
Bruksdato 2023-05-18
Musikk med Digital Right Management støttes ikke.