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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM760/12

3.8

| (8) Anmeldelser

Digital musikk med CD-ripping

Ripp og nyt favoritt-CDene til en MP3-spiller på det elegante MCM760 mikro-Hi-Fi-anlegget med fantastisk lyd. Enkel, ettrykksopptak – uten PC! Og du kan nyte favorittmusikken på din bærbare MP3-spiller.

Se alle fordeler

Digital musikk med CD-ripping

  • MP3-/WMA-CD-avspilling

  • USB Direct

Neodymbånddiskanthøyttaler med imponerende lydgjengivelse

Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskanthøyttaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

8

Anmeldelser

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 HiFi-Microsystem

18/06/2023

France

France

Chaine hifi philips mcm760

Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.

Fordeler

Taille , son , esthétique

Ulemper

Un twetter à ruban HS

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 Microchaîne hi-fi

Bruksdato 2023-05-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM760 Microchaîne hi-fi

Bruksdato 2023-05-18

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Musikk med Digital Right Management støttes ikke.