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Utgått
MCM710/12
Stor lydopplevelse i kompakt design
Philips MCM710 er spesialutformet for dem som virkelig setter pris på det optimale når det gjelder stil og teknologi. Den utstråler eleganse og kvalitet. Nyt MP3/WMA-musikk fra din bærbare spiller med USB Direct-avspilling.
MP3-/WMA-CD-avspilling
USB Direct
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
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