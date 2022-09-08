Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.