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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM710/12

Stor lydopplevelse i kompakt design

Philips MCM710 er spesialutformet for dem som virkelig setter pris på det optimale når det gjelder stil og teknologi. Den utstråler eleganse og kvalitet. Nyt MP3/WMA-musikk fra din bærbare spiller med USB Direct-avspilling.

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med USB Direct-avspilling

Stor lydopplevelse i kompakt design

  • MP3-/WMA-CD-avspilling

  • USB Direct

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Elegante høyttalere i tre

Tekniske spesifikasjoner

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