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Utgått
Lidenskap for lyd
Få suveren lyd fra en overraskende kompakt design. Det klassiske mikromusikkanlegget fra Philips forbedrer både rommet og lytteopplevelsen. Bare trykk på play, så fyller dynamiske basslyder rommet.
Bånd
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
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4.6
av 5
12
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Fordeler
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Ulemper
None Whatsoever
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System
Bruksdato 2025-07-16
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System
Bruksdato 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System
misschrissie
09/04/2013
United Kingdom
Top marks
My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC147 Micro Hi-Fi System