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Philips Sonicare EasyClean Sonic elektrisk tannbørste
Utgått
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HX6511/50
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Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
ProResults8x C1 soniske tannbørstehoder
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Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer mindre kraftig
Sonicare-tannbørsten lager mye lyd