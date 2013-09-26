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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680U
HX6800/04
HX680U
HX6800/63
HX6802/04
8-pakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
Total rengjøring
Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og rengjør steder der det er vanskelig å komme til.
Dette tannbørstehodet fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
4.5
av 5
372
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Jayy07
26/09/2013
Danmark
Fantastisk til prisen!
Nemt at anvende i dagligdagen, let at lade op og har lang holdbarhed (kan oplades mange gange). Eneste lille hage er at man skal oplade ret ofte. Et stort problem er dog at skaffe nye børstehoveder, når de medfølgende er slidt ned!!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Lorenzen
27/02/2013
Danmark
Super tandbørste
Når først man er begyndt at børste tænder med Philips sonicare gør man det aldrig anderledes igen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
123Jos
13/08/2025
Sverige
Del av opprykk
Gör jobbet!
Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.
Fordeler
Rengör bra, känns bra när man borstar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Fjerner opp til dobbelt så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste