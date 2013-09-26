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  • Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.
  • Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.
  • Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.

Philips Sonicare ProResults8x C1 soniske tannbørstehoder

HX6018/07

4.5
| (372) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.
Philips Sonicare ProResults er et av våre mest populære tannbørstehoder og er et godt valg for både nye og gamle Sonicare-brukere som foretrekker den autentiske Sonicare-opplevelsen til en god pris.
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Overlegen ytelse til en god pris

Overlegen ytelse.* Sikker kvalitet.

  • 8-pakning

  • Standard størrelse

  • Klikkes på plass

  • Total rengjøring

Optimal ytelse fra Philips Sonicare

Optimal ytelse fra Philips Sonicare

Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og rengjør steder der det er vanskelig å komme til.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Dette tannbørstehodet fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

372

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

26/09/2013

Danmark

Danmark

Fantastisk til prisen!

Nemt at anvende i dagligdagen, let at lade op og har lang holdbarhed (kan oplades mange gange). Eneste lille hage er at man skal oplade ret ofte. Et stort problem er dog at skaffe nye børstehoveder, når de medfølgende er slidt ned!!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

27/02/2013

Danmark

Danmark

Super tandbørste

Når først man er begyndt at børste tænder med Philips sonicare gør man det aldrig anderledes igen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Fordeler

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opp til dobbelt så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste