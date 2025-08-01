Andre artikler i boksen
- Sonicare for Kids-håndtak
- Sonicare for Kids-børstehode
- Standardlader
- Glitterklistremerker
HX6352/11
Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som varer livet ut.Se alle fordeler
Sonic elektrisk tannbørste
total
recurring payment
I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!
Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen
Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi
Philips Sonicare For Kids-tannbørsten og -appen gjør tannpussingen til en morsom aktivitet. Den søte hovedfiguren i appen, Sparkly, liker å ha rene tenner. Barna passer på Sparkly mens pusseveiledningen oppfordrer dem til å pusse lenger og bedre. Hver gang barna pusser godt, blir Sparkly fornøyd og gode pusseøkter belønnes. Barna kan låse opp tilbehør for å tilpasse Sparkly, eller de kan vinne mat til Sparkly som liker å spise sunt. Foreldre kan også velge belønninger i appen, som skal gis til barna.
