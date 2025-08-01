98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!