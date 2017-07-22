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HX6352/42
HX6350
Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som varer livet ut.
Innebygd Bluetooth®
Veiledningsapp
To børstehoder
2 moduser
I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!
Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen
Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi
4.3
av 5
573
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
IceCream
22/07/2017
Norge
Veldig fornøyd
Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Becca
21/06/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Barnet ble glad i å pusse tenna
Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Niels55
21/07/2017
Danmark
Super Ide!
Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare tannbørsten
enn en manuell tannbørste
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag
undersøkelse blant tannspesialister i USA med barn i alderen 4–10