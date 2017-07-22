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Philips Sonicare For KidsSonic elektrisk tannbørste

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Aqua
Aqua
Grønn
Grønn
Lilla
Lilla
Rosa
Rosa

Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som varer livet ut.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Et spennende grunnlag for sunne vaner resten av livet

Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

  • Innebygd Bluetooth®

  • Veiledningsapp

  • To børstehoder

  • 2 moduser

98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!

Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

573

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

22/07/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/06/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Barnet ble glad i å pusse tenna

Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/07/2017

Danmark

Danmark

Super Ide!

Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare tannbørsten

  2. enn en manuell tannbørste

  3. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag

  4. undersøkelse blant tannspesialister i USA med barn i alderen 4–10