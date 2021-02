Design med godt grep for foreldre og barn

Ergonomisk utformet for at barna kan pusse på egen hånd, eller sammen med foreldrene. Philips Sonicare For Kids-tannbørsten har et snedig utformet håndtak som gjør at foreldre og barn kan pusse sammen hvis de ønsker. Det stabile grepet gjør at små barnehender enkelt kan styre tannbørsten på egen hånd, mens den store utformingen etterlater rom til at foreldre kan hjelpe til når det trengs. Den robuste utformingen på håndtaket gjør at barna enkelt kan oppbevare tannbørsten i oppreist stilling, eller ha på tannkrem mens tannbørsten ligger på en flate.