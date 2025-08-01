Søkeord

    Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

      Philips Sonicare For Kids Sonic elektrisk tannbørste

      HX6322/12

      Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

      Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som varer livet ut.

      Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

      Et spennende grunnlag for sunne vaner resten av livet

      • Innebygd Bluetooth®
      • Veiledningsapp
      • To børstehoder
      • 2 moduser
      98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

      98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

      I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!

      Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

      Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

      Registrer pussetiden selv om du ikke bruker appen

      Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

      Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

      Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi

      Spennende belønninger for gode pusseøkter

      Spennende belønninger for gode pusseøkter

      Philips Sonicare For Kids-tannbørsten og -appen gjør tannpussingen til en morsom aktivitet. Den søte hovedfiguren i appen, Sparkly, liker å ha rene tenner. Barna passer på Sparkly mens pusseveiledningen oppfordrer dem til å pusse lenger og bedre. Hver gang barna pusser godt, blir Sparkly fornøyd og gode pusseøkter belønnes. Barna kan låse opp tilbehør for å tilpasse Sparkly, eller de kan vinne mat til Sparkly som liker å spise sunt. Foreldre kan også velge belønninger i appen, som skal gis til barna.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Spenning
        110–220 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Batteri
        Oppladbar
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Lilla

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Kompatibilitet

        Android-kompatibilitet
        • Android-telefoner
        • Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett
        iOS-kompatibilitet
        • iPhone 4S eller nyere
        • Tredjegenerasjons iPad eller nyere
        • med iOS7-operativsystem

      • Brukervennlighet

        Børstehodesystem
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Håndtak
        • Gummihåndtak for enkel håndtering
        • Slank, ergonomisk form
        Batteriindikator
        Lyset viser batteristatusen

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 Sonicare For Kids Bluetooth-aktivert håndtak
        Børstehoder
        • 1 Sonicare for Kids standard
        • 1 Sonicare for Kids kompakt
        Klistremerker
        • Åtte tilpassbare klistremerker
        • To klistremerker som bonus
        Lader
        1

      • Rengjøring

        Helsefordeler
        For gode munnhygienerutiner
        Ytelse
        75 % mer effektiv*
        Tidsbryter
        KidTimer og Quadpacer
        Hastighet
        Opptil 62 000 børstebevegelser/min

      • Moduser

        Effektmodi
        2

      • Programvarestøtte

        Programvareoppdateringer
        Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

      Andre artikler i boksen

      • Sonicare for Kids-håndtak
      • Sonicare for Kids-børstehode
      • Standardlader
      • Glitterklistremerker

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare tannbørsten
      *enn en manuell tannbørste
      **basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag
      ***undersøkelse blant tannspesialister i USA med barn i alderen 4–10

