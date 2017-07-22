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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX6322/04
HX6340
Sparkly motiverer barna til å pusse
Mykt gummihåndtak tilpasset barn
Gi barnet ditt bedre tannhelse
2 moduser
Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi
I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!
Philips Sonicare For Kids-tannbørsten og -appen gjør tannpussingen til en morsom aktivitet. Den søte hovedfiguren i appen, Sparkly, liker å ha rene tenner. Barna passer på Sparkly mens pusseveiledningen oppfordrer dem til å pusse lenger og bedre. Hver gang barna pusser godt, blir Sparkly fornøyd og gode pusseøkter belønnes. Barna kan låse opp tilbehør for å tilpasse Sparkly, eller de kan vinne mat til Sparkly som liker å spise sunt. Foreldre kan også velge belønninger i appen, som skal gis til barna.
4.3
av 5
571
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
IceCream
22/07/2017
Norge
Veldig fornøyd
Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Becca
21/06/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Barnet ble glad i å pusse tenna
Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Niels55
21/07/2017
Danmark
Super Ide!
Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare tannbørsten
enn en manuell tannbørste
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag
undersøkelse blant tannspesialister i USA med barn i alderen 4–10