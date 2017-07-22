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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
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  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
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  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
  • Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

Philips Sonicare For KidsSonic elektrisk tannbørste

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Aqua
Aqua
Grønn
Grønn
Lilla
Lilla
Rosa
Rosa
Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing
En av de viktigste tingene du kan gi barnet ditt er rutiner som gir dem et friskere liv. Akkurat som for voksne anbefaler tannleger at barn skal pusse tennene i minst to minutter, to ganger om dagen. Men vi vet alle at det er vanskelig å få barn til å pusse ordentlig, og i tillegg vet vi at barn som tidlig får hull i tennene får dårligere tenner som voksne. Den Bluetooth-aktiverte Sonicare for Kids-tannbørsten gjør tannpussingen til et eventyr sammen med Sonicare for Kids-appen med figuren Sparkly. Hvis barna pusser ordentlig blir Sparkly glad!
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Et spennende grunnlag for sunne vaner resten av livet

Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

  • Sparkly motiverer barna til å pusse

  • Mykt gummihåndtak tilpasset barn

  • Gi barnet ditt bedre tannhelse

  • 2 moduser

Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

Interaktiv app som gjør at barna synes det er moro å pusse tennene

Interaktiv moro og Philips Sonicare-teknologi

98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

98 % sier at det er enklere å få barna til å pusse lenger og bedre*

I en undersøkelse gjennomført av Philips i USA sier hele 98 % av foreldrene at den elektriske tannbørsten Sonicare For Kids gjør det lettere å få barna til å pusse både lengre og bedre. Appen og tannbørsten synkroniseres via Bluetooth, så i tillegg til å motivere barnet til å pusse bedre kan foreldrene også se hvordan barnets pusseteknikk utvikles over tid. Og barna motiveres av spennende belønninger fra Sparkly hvis hun eller han har pusset bra!

Spennende belønninger for gode pusseøkter

Spennende belønninger for gode pusseøkter

Philips Sonicare For Kids-tannbørsten og -appen gjør tannpussingen til en morsom aktivitet. Den søte hovedfiguren i appen, Sparkly, liker å ha rene tenner. Barna passer på Sparkly mens pusseveiledningen oppfordrer dem til å pusse lenger og bedre. Hver gang barna pusser godt, blir Sparkly fornøyd og gode pusseøkter belønnes. Barna kan låse opp tilbehør for å tilpasse Sparkly, eller de kan vinne mat til Sparkly som liker å spise sunt. Foreldre kan også velge belønninger i appen, som skal gis til barna.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

av 5

571

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

22/07/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/06/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Barnet ble glad i å pusse tenna

Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/07/2017

Danmark

Danmark

Super Ide!

Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare tannbørsten

  2. enn en manuell tannbørste

  3. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag

  4. undersøkelse blant tannspesialister i USA med barn i alderen 4–10