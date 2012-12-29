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Utgått
Imponerende klarhet i alle lyddetaljer
Oppdag krystallklar lyd med det nye SoundHub-hjemmekinoanlegget HTS9241. Diskanthøyttaleren i titan leverer svært klare lyddetaljer. Gled deg over at lyden i favorittfilmene og favorittmusikken er slik den er ment å være.
3D Blu-ray
Diskanthøyttalere i titan
Diskanthøyttalerne som er utviklet i samarbeid og utformet i titan, er svært harde og lette for å garantere lyd uten forvrengning. Den utrolige motstandsdyktigheten mot forvrengning og gjenklang over hele lydfrekvensområdet garanterer suveren klarhet i alle lyddetaljene.
De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
4.1
av 5
81
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Nancy
18/04/2014
Deutschland
dieses Produkt kann ich nur empfehlen
Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.