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Utgått

Philips Fidelio SoundHub2.1-hjemmekino

HTS9241/12

4.1

| (81) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Imponerende klarhet i alle lyddetaljer

Oppdag krystallklar lyd med det nye SoundHub-hjemmekinoanlegget HTS9241. Diskanthøyttaleren i titan leverer svært klare lyddetaljer. Gled deg over at lyden i favorittfilmene og favorittmusikken er slik den er ment å være.

Se alle fordeler

Opptatt av lyd

Imponerende klarhet i alle lyddetaljer

  • 3D Blu-ray

  • Diskanthøyttalere i titan

Diskanthøyttalere i titan for uforvrengt lyd med uovertruffen klarhet

Diskanthøyttalere i titan for uforvrengt lyd med uovertruffen klarhet

Diskanthøyttalerne som er utviklet i samarbeid og utformet i titan, er svært harde og lette for å garantere lyd uten forvrengning. Den utrolige motstandsdyktigheten mot forvrengning og gjenklang over hele lydfrekvensområdet garanterer suveren klarhet i alle lyddetaljene.

Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer

Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

81

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.

  2. Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.