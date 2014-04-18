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Utgått
HTS5580/12
Lidenskap for lyd
Dette heldigitale systemet gir utmerket surroundlyd for en kinolignende filmopplevelse i hjemmet. Det spiller av mange formater fra alle typer plater og fra bærbare mediespillere og USB-pinner.
3D-vinklede høyttalere
Blu-ray-3D-avspilling
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.
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3.4
av 5
10
Anmeldelser
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5580 5.1 Home Entertainment-System