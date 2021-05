Tilpass og lagre alle drikkene enkelt via appen

Saeco Avanti-appen gir et vell av gode alternativer som leder deg mot et perfekt resultat, tilpasset nøyaktig etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre styrke, lengde, temperatur og smak for hver drikke. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange lekre drikker fra kjøkkenstolen og lagre et uendelig antall drikker i appen.