Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi

Etter 30 minutter med trakting slår kaffetrakteren seg av automatisk av hensyn til sikkerheten og for å spare strøm. Dette er i henhold til EU-forskrifter, som gjelder for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du vil at kaffen skal holde seg varm lenger, har Philips også kaffemaskiner med termoskanne.