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Utgått
DCM2260W/12
Lydsystem som passer i hjemmet
Spill av og lad alle iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-kontakten og 30-pinners-kontakten. Mikromusikkanlegget høres fantastisk ut og har en ekstra bonus: Med 2-i-1-bordstativet for fleksibel plassering ser det flott ut i alle hjem.
DualDock for iPod/iPhone
Settes på skrivebord / festes på vegg
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.
Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
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