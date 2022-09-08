DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.