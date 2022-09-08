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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM2260W/12

Lydsystem som passer i hjemmet

Spill av og lad alle iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-kontakten og 30-pinners-kontakten. Mikromusikkanlegget høres fantastisk ut og har en ekstra bonus: Med 2-i-1-bordstativet for fleksibel plassering ser det flott ut i alle hjem.

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Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

  • DualDock for iPod/iPhone

  • Settes på skrivebord / festes på vegg

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W maks.

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.

20 W RMS maksimal utgangseffekt

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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