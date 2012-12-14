Handlekurv

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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
AE2330/00
Lag bølger i dusjen
Sett musikk til dusjen med Philips-baderadioen AE2330/00. Den sprutsikre designen tillater allsidig bruk på badet. Den kan raskt og enkelt henges opp i dusjen med den avtakbare stroppen.
FM/MW, digital tuning
Sprutsikker
Klokke
Batteridrevet
En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.
Radioens spesielle utforming er tilpasset håndens naturlige kurve, og den matte strukturen på begge sider gjør at du får et godt grep om den, selv med våte hender. Undersiden av radioen er gummiert, slik at du enkelt kan trykke på knappene uten at radioen glir.
Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite strøm igjen.
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3.7
av 5
50
Anmeldelser
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio
Geoffers71
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio