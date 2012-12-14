Handlekurv

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Utgått

Baderadio

AE2330/00

3.7

| (50) Anmeldelser

Lag bølger i dusjen

Sett musikk til dusjen med Philips-baderadioen AE2330/00. Den sprutsikre designen tillater allsidig bruk på badet. Den kan raskt og enkelt henges opp i dusjen med den avtakbare stroppen.

Se alle fordeler

med denne baderadioen

Lag bølger i dusjen

  • FM/MW, digital tuning

  • Sprutsikker

  • Klokke

  • Batteridrevet

Innebygd klokkefunksjon

En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.

Sklisikker utforming med godt grep

Radioens spesielle utforming er tilpasset håndens naturlige kurve, og den matte strukturen på begge sider gjør at du får et godt grep om den, selv med våte hender. Undersiden av radioen er gummiert, slik at du enkelt kan trykke på knappene uten at radioen glir.

Batteriindikator holder deg informert om strømnivået

Batteriindikator holder deg informert om strømnivået

Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite strøm igjen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

50

Anmeldelser

2

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE2330 Bathroom radio

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