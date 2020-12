Fjerner opptil 99,9 % av virus og aerosoler fra luft*

Utformet med et aktivt filtreringssystem med flere trinn, som fanger opptil 99,97 % av partiklene som passerer gjennom filteret så små som 0,3 mikron – som er størrelsen på de vanligste luftbårne allergener, partikler, bakterier og virus. Fjerner aerosoler, inkludert de som kan inneholde respirasjonsvirus fra luften som passerer gjennom filteret. Luften renses ved at opptil 99,9 % av virus fjernes fra luften*, slik at luften du puster inn alltid er ren.