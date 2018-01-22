Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
Utgått
65PUS8700/12
Buet 4K LED-TV drevet av Android TV
Du får både i pose og sekk: Buet UHD-TV i 8700-serien er drevet av Android og kombinerer kvalitetsmaterialer og teknologi med en elegant utforming. Tilleggsdetaljer inkluderer tresidig Ambilight, Quad Core-behandling og buet stativ i krom med synlig lydplanke.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.
Quad Core-prosessor fra Philips møter kraften til Android for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
Du lever ditt eget liv … bør du ikke også ha en TV som passer deg og din smak? Den buede TV-en tøyer grensene for tradisjonell design. Den tilfører rommet en moderne stil og har fortsatt den gode bildekvaliteten som du forventer deg av en TV fra Philips.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
2.9
av 5
117
Anmeldelser
Berntan
22/01/2018
Sverige
En otroligt lättskött TV, enkel installation
En otroligt bra LED-Tv enkel att få igång. Bra bild och fin skärpa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Rapis
29/12/2016
Deutschland
Super
Ein klasse Fernsehen, super Design und schönes Bild .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 65PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8700 series 65PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.