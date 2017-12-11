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65PUS8700/12
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Hvordan synkroniserer jeg video og lyd på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg hvis det er horisontale eller vertikale striper på Philips-TV-skjermen?
Hvordan endrer jeg bildeformatet på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg når TV-en starter på nytt eller låser seg?
Hva gjør jeg hvis LED-en på Philips TV-en blinker i et gjentakende mønster?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hva gjør jeg hvis det vises info om Philips-TV-en på skjermen? (Butikk (Shop)-modus)
Hva skal jeg gjøre hvis SmartTV ikke er tilgjengelig?
Hva gjør jeg når Philips-TV-en ikke reagerer på en infrarød fjernkontroll?
Hva er HDR-innhold, og hvilke Philips-TV-er støtter HDR?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en mister nettverksinnstillingene etter at den slås AV?
Hva gjør jeg når en programvareoppdatering på Philips-TV-en mislykkes?
Hva gjør jeg når YouTube-appen ikke lenger fungerer på Philips TV-en?
Hvordan deler jeg filer fra PC-en til en Philips-TV?
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via USB
Hva gjør jeg når det vises en feilmelding på Philips-TV-en om at en Android-app / Google Play Store har sluttet å fungere?
Hva gjør jeg når meldingen Fant ikke Philips-server (Philips server is not found) vises på Philips-TV-en?
Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV
Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via menyen
Hvordan streamer jeg apper fra en mobilenhet til Android-TV-en ved hjelp av Google Cast?
Hvordan finner jeg produkt-/modellnummeret til TV-en?
Hva gjør jeg hvis en app på en Philips-TV ikke fungerer?
Hvordan setter jeg inn en CAM-modul og et CI+-kort i TV-en?
Hva gjør jeg hvis en HDMI-enhet ikke virker når den er tilkoblet TV-en? – UHD
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