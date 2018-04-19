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Utgått
328P6VJEB/00
P-serien
32 (visningsområde på 31,5” / 80 cm)
4K UHD (3840 x 2160)
Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
3.8
av 5
16
Anmeldelser
PeterStage
19/04/2018
Danmark
En rigtig god skærm til streaming..
Jeg bruger skærmen til at streame film o.lign. fra NetFlix, C More og HBO og til almindeligt kontorarbejde mm. som skærmen også er fantastisk til. Forholdet 16:9 passer til de fleste film, og selvom det er moderne med 21:9, så passer 16:9 format mig glimrende. Skærmen står stabilt på foden og billedet er klart og fint. Der er et utal af tilslutningsmuligheder, USB og højtalere mm.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
ErinyesAg47
31/05/2020
United Kingdom
Well worth the cost
I've been using this monitor since the product launched, and haven't had more than one real problem with it (check pros and cons). The price in my expensive country has halved since the launch too, making this a VERY appealing option for anybody that needs a physically big screen (so you don't need to waste much screen estate to scaling) in 4K. I use the display in both daytime when sun shines in, and in the middle of the night in complete darkness. I do graphics related color intensive work, and gaming that ranges from new titles to 90s classics, and this monitor fits every task at least adequately. The image remains clear, dark tones do not disappear even at 0% brightness AND contrast, which is rare. Panel uniformity on mine is good enough to not show noticeable bright spots even in complete darkness. When it comes to older, lower resolution games, this monitor performs admirably, not blurring the image too much, which was one of my biggest fears when I got it. Sure it has no Free/G-sync, or HDR, but that's what the specs say so what do you expect? If you're big on gaming, buy a gaming monitor, if you're big on productivity and like to game for entertainment, this is one is a fine choice. In the end it says something that personally I am looking into upgrading to a 4K high Hz display with variable sync support (for better new title gaming experience), reading through all the reviews I spot, but until I find one that is REALLY good without any meaningful downsides, I'm staying with this one. Even when I do find one, it's going to go through some rigorous testing against this monitor, especially on the color accuracy side of things before I decide to keep it.
Fordeler
Price. Many USB3 ports. Good color accuracy out of the box (amazing when calibrated on site). Low enough input lag and ghosting for any "non-hardcore" gaming. Great contrast due to VA panel technology. 1:1 pixel ratio option. Not too blurry scaling of lower resolution modes. Big enough physical size to use higher resolution modes without (much) scaling. Six image presets that can be customized at will.
Ulemper
Bezel might be considered a bit thick by some, but large viewing area should mitigate this somewhat. The "touch to activate" buttons, and therefore menus behind them, are absolutely horrible to operate at first. Even after a few years of use and no need to try to remember the buttons, I still make mistakes with them.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
tiazz
14/10/2017
United Kingdom
Excellent product. Excellent Value
Perfect display for developers with a multi panel IDE. Great connectivity. Fantastic Price.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.
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